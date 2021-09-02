KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NDE ŞİİR GECESİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NDE ŞİİR GECESİ

KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NDE ŞİİR GECESİ
Habermetre - Haberler | Toplum

KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NDE ŞİİR GECESİ 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde şiir gecesi düzenlendi.

KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NDE ŞİİR GECESİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde şiir gecesi düzenlendi.

Karesi Belediyesi kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında TRT Radyo Sanatçısı Gökhan Kahraman ve Ney Sanatçısı Akif Subaşı, Karesililerle buluştu. Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlikte Gökhan Kahraman, Akif Subaşı'nın müzikleri eşliğinde şiirler seslendirdi.

Etkinlik Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın açış konuşması ile başladı. Sanatçılara teşekkür eden Başkan Orkan, Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde yeni bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Orkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıktan sonra sahneyi sanatçılara bıraktı. Şiir gecesine AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın eşi Pelin Orkan, AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy, Belediye Başkan yardımcıları, muhtarlar, Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Karesi Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanları, Kültür Sanat Dernekleri temsilcileri ve davetliler katıldı.

Gece sonunda misafir sanatçılara günün anlam ve önemine uygun olarak Başkan Orkan ve Hocaoğlu tarafından Türk Bayraklı plaket hediye edildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Derya Baykal Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Umut Meraş Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NDE ŞİİR GECESİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 19:51:09. #1.14#

title