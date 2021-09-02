KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NDE ŞİİR GECESİ

KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NDE ŞİİR GECESİ 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde şiir gecesi düzenlendi.

KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NDE ŞİİR GECESİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde şiir gecesi düzenlendi.

Karesi Belediyesi kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında TRT Radyo Sanatçısı Gökhan Kahraman ve Ney Sanatçısı Akif Subaşı, Karesililerle buluştu. Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlikte Gökhan Kahraman, Akif Subaşı'nın müzikleri eşliğinde şiirler seslendirdi.

Etkinlik Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın açış konuşması ile başladı. Sanatçılara teşekkür eden Başkan Orkan, Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde yeni bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Orkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıktan sonra sahneyi sanatçılara bıraktı. Şiir gecesine AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın eşi Pelin Orkan, AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy, Belediye Başkan yardımcıları, muhtarlar, Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Karesi Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanları, Kültür Sanat Dernekleri temsilcileri ve davetliler katıldı.

Gece sonunda misafir sanatçılara günün anlam ve önemine uygun olarak Başkan Orkan ve Hocaoğlu tarafından Türk Bayraklı plaket hediye edildi.

Kaynak: Habermetre