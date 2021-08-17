Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi Restore Edildi

Vali Hasan Şıldak, Karesi Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete açılan Balıkesir'deki medeniyet mirasının anıtsal yapılarından olan Yıldırım Bayezid Külliyesi İmarethanesi'nin "Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi" olarak hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Karesi Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete açılan Balıkesir'deki medeniyet mirasının anıtsal yapılarından olan Yıldırım Bayezid Külliyesi İmarethanesi'nin "Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi" olarak hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Yıldırım Bayezid Külliyesi İmarethanesinin tarihsel mirasına uygun bir şekilde restore edilerek Balıkesirlilerin hizmetine sunulması için yapılan açılış programına Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Savaş Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve ilgililer katıldı. Vali Hasan Şıldak açılışta yaptığı konuşmada tarihi yapının kent yaşamına kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti. Ülkenin tabi afetlerle üzüldüğü zor bir dönemden geçildiğini söyleyen Vali Şıldak, "Böylesi güzel anlamlı faaliyetlerin de aynı zamanda açılışında bir arada olmak; milletçe birliğimizin, kenetlenmemizin, dayanışmamızın en güzel tezahürünü ortaya koymak Türk Milletinin ve Balıkesirlilerin bu konuda hassasiyetini göstermesi bakımından anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu güzide binanın restore edilmesi, tekrardan hayatın içine dahil edilmesi tarihimize sahip çıkmaktır. Ecdadımızın eserini korumaktır. Ama ondan da öte yaşanılır hale getirmektir. Belediyelerimizin bir görevi de bu tür binaları, bu tür yapıları sosyal hayata dahil etmek. Balıkesir'de bunun en güzel örneklerini görüyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz bu örnekleri bize bolca yaşatıyorlar. İçinde yaşadığımız dönemde görülen o ki bu noktadaki hassasiyet, duyarlılık, sahiplenme, yeni vizyonlarla bu binaları bu eserleri tarihin süzgecinden geçirip damıtarak tekrar hayatın içine dahil etme faaliyetleri çok sık rastlanır hale geldi. Gurur verici olan bu gelişmede emeği olan herkese teşekkür ve taktirlerimi sunmak isterim. Bu örneklerin çoğalmasını bekliyoruz. Sayın milletvekilimizin de bahsettiği gibi bu husustan gençlerimizin de etkilenmemesi, gerçeği görmemesi mümkün değil. Açıkçası biz de belediyelerimizin bu konudaki girişimlerini Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yaptığı büyük hizmetleri, Valilik imkanları, YİKOB kültür paydalarını da devreye sokmak suretiyle en güçlü şekilde destek veriyoruz. 12 farklı binayı restore etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Karesi İlçe Müftüsü Hasan Canlı tarafından dua ile açılış kurdelesi kesildi. Vali Şıldak ve beraberindekiler açılışın ardından Kültür Sanat Evi'nde Balıkesirli sanatçılar tarafından beğeniye sunulan tezhip sergisini de gezdiler.

Kaynak: Habermetre