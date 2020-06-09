Karesi Belediyesi, Kovid-19'la mücadelesini kırsalda sürdürüyor
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Karesi Belediyesi, Kovid-19'la mücadelesini kırsalda sürdürüyor

Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini kırsal mahallelerde sürdürüyor.

Karesi Belediyesi, Kovid-19'la mücadelesini kırsalda sürdürüyor
09.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:06

Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini kırsal mahallelerde sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, işletmelerde dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

Başta kahvehaneler, bakkallar, yerel işletmeler, muhtarlıklar ve camilerde dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, semt pazarlarını da kurulmadan önce ve sonrasında dezenfekte ediyor.

Ekipler ayrıca, vatandaşların yoğun olarak kullandığı başta sağlık kuruluşları olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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