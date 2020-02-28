Karesi Belediyesi hizmet binası için yer arıyor

28.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:31

Balıkesir'in Karesi İlçesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mevcut belediye binasının 1988 yılında yapıldığını ve deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için yeni bir yer arayışında olduklarını belirtti. Yeni bir hizmet binası yapmak istediklerinin altını da çizen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, binanın yapımı tamamlanıncaya kadar da başka bir binada hizmet etmek istediklerini ifade etti.



Kendisinin de bir inşaat mühendisi olduğunu hatırlatan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mevcut belediye binasının 2000 yılından önceki deprem yönetmeliğine göre yapılmasının risk taşıdığını söyledi. Mevcut belediye binasının 1988 yılında yapıldığını hatırlatan Dinçer Orkan, binada 500-600 personelin bulunduğunu ve depremde binanın yıkılması durumunda bu vebalin altına giremeyeceğini kaydetti.



Başkan Orkan: "Vebalin altına giremem"



Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Altıeylül ve Karesi Belediyelerinin hizmet verdiği bina 1988 yılında yapılmış. Ben inşaat mühendisi olduğumdan dolayı her gittiğim yerde, katıldığım toplantılarda 2000 yılı öncesi yapılan binaların deprem yönetmeliğine uygun olmadığını söylüyorum. Bizim de içinde bulunduğumuz belediye binası da bu şartları taşmıyor ve burada her iki belediyede 500-600 personel var. Bu rakama bir de belediyede işi olan vatandaşları eklersek bu sayı çok daha artmış oluyor. Binanın 1988 yılında yapıldığını düşünürsek Allah korusun bir depremde bir şey olursa bunun vebali kimin olacak. Ben de bu yüzden Karesi Belediyesi olarak gerek personelimiz gerekse de vatandaşımızı düşünerek yeni bir yer arayışına girdik. Ben iki hafta boyunca Ankara'da yaptığı temaslarda belediyeyi taşıyabileceğimiz bir binanın tahsisi için uğraşıyorum. Belediyemiz için eni bir bina yapmamız söz konusu. Ancak bu binanın yapımı nereden baksanız 2-3 yıl sürecek. Bu yapım aşamasında ise belediyenin geçici olarak yerleşeceği bir yer bulmak için çaba gösteriyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA