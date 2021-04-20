Karesi Belediyesi ekipleri mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı

Karesi Belediyesi tarafından vatandaşların bayramlarda ziyaretler gerçekleştirdiği mezarlıklara, bakım, temizlik ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Karesi Belediyesi tarafından vatandaşların bayramlarda ziyaretler gerçekleştirdiği mezarlıklara, bakım, temizlik ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesi harekete geçen Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

İlçedeki 43 kırsal mahallede bulunan 73 mezarlıkta 969 bin 865 metrekare alanda yabani otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için biçme çalışmaları yapılırken, çevreye atılan çöpler toplanıyor.

Ekipler, ayrıca 27 merkez mahallede bulunan boş arazi ve kaldırımlardaki yabani otları da temizliyor ve ilaçlama yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşların bayramı ve yaz aylarını rahat geçirmelerini istediklerini belirtti.

Orkan, "Karesi'de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. İnsanların yaşamaktan keyif duyacağı bir Karesi için çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak