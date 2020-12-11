Karesi Belediyesi atıkları ekonomiye kazandıracak

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kurulacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile çevre kirliliğinin önüne geçilerek geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, daha temiz bir ilçe için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışmanın geri dönüşüm olduğunu belirten Orkan, "Biz de bu noktada önemli bir çalışmanın altına imza atıyor ve tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen ambalaj, elektronik, tekstil, lastik, akü gibi atıklar başta olmak üzere 13 farklı sınıfta atıkların depolanması için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak