Karesi Belediyesi AB proje sayısını 3'e çıkardı
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Karesi Belediyesi AB proje sayısını 3'e çıkardı

09.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:04
Karesi Belediyesi AB proje sayısını 3'e çıkardı

Karesi Belediyesi, yürüttüğü Avrupa Birliği projelerine bir yenisini daha ekledi.

Karesi Belediyesi, yürüttüğü Avrupa Birliği projelerine bir yenisini daha ekledi. Akıllı Şehir konsepti üzerine kurulu olan ve İspanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Start Up For Development" isimli projede Karesi Belediyesi yerel iştirakçi olarak yer alacak. Karesi'nin yürüttüğü AB proje sayısı 3'e çıkmış oldu.

Akıllı şehir konsepti ve çözümleri uygulama yetkisi olan belediyelerin konsepti özümsemesi üzerine kurulu olan projede, belediyelerin akılcı çözümler sunma noktasında uzman ihtiyaçları karşılanmış olacak.

Projenin amacı belediyelerin akıllı şehir kavramını özümsemelerine olanak sağlayacak olan eğitmenlere bir eğitim hazırlamak. Bu sayede Karesi Belediyesi içerisinde akıllı şehircilik konusunda eğitmen statüsüne sahip personeller yetiştirilmesi öngörülüyor.

Karesi Belediyesi'nin 3 adet Avrupa Birliği projesi yürüttüğünü söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan "Bu projelerle kentimizin yaşam dokusuna ve işleyişine farklılıklar katıyoruz. Bu projemizde kaynak tüketimini azaltmak, akıllı uygulamalar noktasında Avrupa'daki belediyelerle birlikte akıllı şehircilik konusunda çözümler üretmek ve vatandaşlarımız ile var olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Özellikle trafik, ulaşım, kent estetiği, çevresel planlama ve atık yönetimi çalışmalarını uluslararası standartlara getirmeyi amaçlıyoruz. Karesi Belediyesi olarak ilçemizde bu projeyle birlikte akıllı şehircilik konusunda Dijital Devrimi başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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