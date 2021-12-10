KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALAMA İHALE İLANI - Haberler
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KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALAMA İHALE İLANI
Habermetre - Haberler | Toplum

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALAMA İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı, kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet...

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı, kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

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