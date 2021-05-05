Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan vatandaşın taleplerini dinledi
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Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan vatandaşın taleplerini dinledi

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan vatandaşın taleplerini dinledi
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" döneminde de mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" döneminde de mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayabey Mahallesi Muhtarı Bilge Sevinç ve Karesi Mahallesi Muhtarı Cengiz Sandıkçı ile birlikte ziyaretlerde bulunan Başkan Orkan, salgın kuralları çerçevesinde kapı kapı vatandaşlara konuk olarak ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Çat kapı ziyaret ettiği evlerle cadde ve bahçelerde oturan genç, yaşlı her kesimden vatandaşla sohbet eden Orkan, ziyaret esnasında çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler, Orkan'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orkan, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onların ihtiyaç ve taleplerini dinledik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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