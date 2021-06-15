Karen ne demek? Karen anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Karen, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Karen ne demek? Karen anlamı ne? İşte, Karen kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Karen kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Karen anlamı ne? Karen ne demek?
KAREN NE DEMEK?
Karen ismi genellikle kadınlar için tercih edilen bir isim olarak biliniyor. Bunun yanı sıra saf, arı, katıksız anlamlarını yansıtıyor. Bu isim İngilizce bir isim olan Katherine isminin kısaltılmış hali olarak da kullanılabiliyor.