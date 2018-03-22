Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, çek dolandırıcılığı ve çek mağduriyetine karşı başlatılan karekodlu çek uygulaması sonrası karşılıksız çek oranının yüzde 1,9'a gerilediğini bildirdi.

KKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Akdeniz, İzmir Ticaret Odasında "Tahsilat Riski Yönetiminde Karekodlu Sistemin Avantajları" konulu konferans verdi.

Akdeniz, Türkiye'de ödemenin yanı sıra finansman ve kredilendirme aracı olarak da kullanılan çeklerin çeşitli riskler barındırdığını, KOBİ'lere vadeli mal alma konusunda önemli avantajlar sunan sistemin keşidecinin bankaya ödeme yapmaması durumunda zincirleme sorunlara neden olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 546 bin kişinin en az bir çek keşide ettiğini, 21 milyon çekle 785 milyar liralık bir hacmin yaratıldığını aktaran Akdeniz, bankaların kullandırdığı ticari kredilerin 1,5 trilyon civarında olduğu düşünüldüğünde bu rakamın ne kadar önem arz ettiğinin görülebildiğini söyledi.

Akdeniz, hedeflerinin çeki güvenli bir hale getirerek reel sektörün birbirini kredilendirmesinin önünü açmak olduğunu dile getirerek bunun hem kredi faizlerini etkileyeceğini hem de krizlere karşı direnci artıracağını vurguladı.

Bu konuda başlattıkları karekodlu çek uygulaması hakkında bilgi veren Akdeniz, şubat ayı itibarıyla piyasadaki açık çeklerin yüzde 60'ının karekod basılı olduğunu, bu yüzde 70'e ulaştığında piyasada dönen çeklerin tamamına yakınını kapsayacağını düşündüklerini ifade etti.

Findeks sistemi

Karekod üzerinden keşidecinin sorgulanabildiği Findeks sistemi sayesinde karşılıksız çek oranlarının hızla düştüğüne işaret eden Akdeniz, "Karşılıksız çek konusunda tüm zamanların en iyi dönemini yaşıyoruz. 2017'de her 100 çekten 2,2'si karşılıksız çıkarken 2018 Şubat itibarıyla bu oran yüzde 1,9'a geriledi." dedi.

Piyasada halen en az bir tane çeki ödememiş olan 358 bin kişinin bulunduğunu, bunlar arasında 272 bininin elinde keşide edilmeye hazır 4 milyon adet çekin bulunduğuna dikkat çeken Akdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin bu kişilerin keşide ettiği çeki almamanız gerekiyor. Sermayenizi korumanız tamamen buna bağlı. Bizim de Findeks ile sunduğumuz hizmet bu. Elinize çek geçtiğinde tüm bilgileri alabileceğiniz bir sistem sunuyoruz. Sadece cep telefonunu çıkarıp çekin üzerindeki karekodu okutmak yeterli."

İZTO Yönetim Kurulu Başkanvekili Cüneyt Güleç de karşılıksız çeke hapis cezasının 2016 Haziran'da tekrar getirilmesine rağmen oranların düşmediğini, karekodlu çek uygulamasının 1 Ocak 2017'den itibaren zorunlu hale gelmesiyle piyasada çeke olan güvenin yeniden yükselişe geçtiğini dile getirdi.