Karedeniz'e yağmur yağacak mı?
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Karedeniz'e yağmur yağacak mı?

Karedeniz'e yağmur yağacak mı?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde görülmesi beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Peki, Karedeniz'e yağmur yağacak mı?

Sel felaketleriyle boğuşan Türkiye'de herkesin gözü kulağı, Meteoroloji'den gelecek iyi haberlere çevrildi. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesi ve Van'da sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağını belirterek vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Peki, Karedeniz'e yağmur yağacak mı? İŞte, detaylar…

KAREDENİZ'E YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON'UN DOĞUSU VE RİZE ÇEVRELERİ DİKKAT

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

EGE VE AKDENİZ'DE SICAKLIKLAR AYNI

Ayrıca, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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