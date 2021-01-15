Kare kod ile evlere maske ve dezenfektan hizmeti

Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sakinlerinin maskeye kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Uygulama ile vatandaşlar, billboardlar üzerinde yer alan QR kodunu okutarak maske ve dezenfektana ulaşabilecek.

Sultanbeyli Belediyesi, billboardlar üzerinden maske ve dezenfektan dağıtımına başladı. Hayata geçirilen uygulama ile ilçe sakinleri, Sultanbeyli'nin farklı noktalarına temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için asılan billboardlara eklenen QR kodunu okutarak, maske ve dezenfektan talebinde bulunabilecek. Kod okutulduğunda çıkan ekrana ad, soyad ve iletişim bilgilerini giren vatandaşlara belediye ekipleri maske ve dezenfektan ulaştıracak.

"YENİ BİR HİZMETLE HEMŞEHRİLERİMİZİN KARŞISINDAYIZ"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Belediye olarak soğuk kış günlerinde vatandaşlarımıza yeni bir hizmet daha ulaştırmak istiyoruz. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bütün mahallelerimizde bulunan billboardlarımızda maske, mesafe ve temizlik uyarılarımız vardı. Şimdi billboardlarda oluşturduğumuz QR kodları var. İhtiyacı olan vatandaşlarımız QR kodunu telefonlarından okutacaklar, okuttuklarında iletişim bilgilerini verecekler. Bu bilgiler çalışma arkadaşlarımızın sistemine düşmüş olacak ve çalışma arkadaşlarımız da vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı gönderecek ardından maske ve dezenfektanları ulaştıracak. Daha öncesinde biz evlerinden çıkamayan, özellikle 65 yaş üzerindeki hemşehrilerimizin gönüllü gençlerimizle birlikte her hafta sonu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorduk. Artık hava da soğuk olacak. Belediye olarak vatandaşlarımıza kolaylık olsun istedik. Bu süreçte evden çıkamayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek için böyle bir projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı