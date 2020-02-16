Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı
Haberler » Güncel » Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı - Haber

Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bin 830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 2 buçuk metreyi bulurken, bembeyaz örtüyle kaplanan çam ormanları kartpostalık görüntüler oluşturdu.

16.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:58
Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı

(İHA) – Düzce'de bin 830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 2 buçuk metreyi bulurken, bembeyaz örtüyle kaplanan çam ormanları kartpostalık görüntüler oluşturdu.


Düzce'nin kayak merkezi olması için çalışmaların yapıldığı bin 830 rakımlı Kardüz Yaylası, Düzce'nin yüksek kesimlerine yağan kar ile beyaz örtüye büründü. ilçesinde bulunan Kardüz Yaylası, kar altında kalan çam ağaçlarıyla doyumsuz manzaralar oluşturdu. Yaylada bulunan evlerin boyunu aşan kar, yaklaşık 2 buçuk metreyi buldu. Yaz aylarında yemyeşil örtü ile kaplanan Kardüz Yaylası Düzce'nin en yüksek kesimleri arasında bulunuyor. Aksu-Deresi-Kardüz yaylası arasındaki 24 kilometrelik yürüyüş parkuru ile kış aylarında yaylaya ulaşım sağlanırken, endemik bitki örtüsü ve yaban hayatı dikkat çekiyor. 2 buçuk metreyi bulan Kardüz yaylasının eşsiz manzarası drone ile görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler