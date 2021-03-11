KARDÖKMAK'ta toplu sözleşme imzalandı
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KARDÖKMAK'ta toplu sözleşme imzalandı

11.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:18
KARDÖKMAK'ta toplu sözleşme imzalandı

KARDEMİR Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDÖKMAK) ile Özçelik-İş Sendikası arasında toplu iş iş sözleşmesi imzalandı.

KARDEMİR Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDÖKMAK) ile Özçelik-İş Sendikası arasında toplu iş iş sözleşmesi imzalandı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Üngören, "KARDÖKMAK ve Özçelik-İş Sendikamız arasında devam eden 2. dönem toplu iş sözleşme görüşmesini, dünyada ve ülkemizde pandemi nedeniyle hem ekonomik hem sosyal olarak zorlu ve sıkıntılı bir dönemi yaşadığımız bu süreçte masa başında, uzlaşıyla ve üyelerimiz lehine ciddi kazanımlar elde edilerek imzalamış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2 yıllık olarak imzalanan sözleşmenin birinci yıl birinci altı ay yüzde 14, birinci yıl ikinci altı ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ikinci yıl birinci altı ay TÜFE, ikinci yıl ikinci altı ay TÜFE+1 ücret artışı gerçekleştirilmiş olup, ikramiye 80 yevmiyeye çıkarılmış, fazla mesai yüzde 75, sosyal haklarda ise ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Toplu iş sözleşmesinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında emeği geçen başta sendikamız Yönetimi ve KARDÖKMAK A.Ş. yönetimine şükranlarımızı sunar, sendikamıza, şirkete ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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