Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresine 70 ülkeden cerrahlar katılacak

09.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:50

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, 9 Martta başlayacak "Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi"ne 70 ülkeden 500 kalp cerrahının katılacağını belirterek, "Ülkemizde dünyaca ünlü cerrahları misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da düzenlenecek kongreye, Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Dünya Kalp Federasyonu, Amerikan Kalp Derneği, Amerikan Göğüs Cerrahisi Derneği, Dünya Kalp Ritmi Derneği, Uluslararası Kardiyoloji Kongresi, Dubai Sağlık Otoritesi, Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Innsbruck Üniversitesi "Focus: Valve" çalışma grubu ile Sağlık Federasyonunun bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunacağını aktardı.

Kongrede dünyada "Türk yapıştırıcısı" olarak bilinen ve 60 ülkede kullanılan "VenaBlock" milli cihazının detaylı tanıtımının yapılacağına işaret eden Dinç, tıkalı atar damarların açılmasını sağlayan, Türkiye dışında sadece ABD'de üretilen "aterektomi"nin kullanımına ilişkin yabancı doktorlara eğitim verileceğini bildirdi.

Raşit Dinç, kongreye 70 ülkeden 500 kalp cerrahının katılacağını vurgulayarak, "Ülkemizde dünyaca ünlü cerrahları misafir edeceğiz. Dünyada artık yeni tedavi yöntemlerini, Türk cerrahları ve Türk sanayisi tarafından ciddi anlamda geliştirilen ve üretilen tıbbi cihazlar belirliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA