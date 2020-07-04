Kardiyoloji uzmanından 'Sıcak hava' uyarısı Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, sıcak havanın kronik hastalığı olanları daha da olumsuz etkilediğini söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, sıcak havanın kronik hastalığı olanları daha da olumsuz etkilediğini söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, hava sıcaklıkların artmasıyla beraber kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sıcak havalarda ortaya çıkan şikayetlerin sonuçlarının ölüme kadar gidebileceğini dile getiren Seyfeli, "Yaz sıcaklarını yoğun olarak hissettiğimiz bu günlerde, yüksek sıcaklık özellikle kalp damar hastalığı ve kronik hastalığı olanları olumsuz etkilemektedir. Yapılan çalışmalar, sıcak havanın soğuk havadan ziyade kalp rahatsızlıklarını daha olumsuz etkilediğini göstermektedir. Özellikle 65 yaşın üstü kronik kalp hastalığı olan hastalarda bu olumsuz etki, daha yüksek düzeyde olmaktadır. Bunların içerisinde kalp krizi geçirmiş kronik koroner arter hastalığı olanlar, kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalar, kalp yetmezliği olan hastalar, yine kronik akciğer hastalığı olanlar ve kronik böbrek hastalarının yaz aylarında olumsuz yönde etkilendiğini söyleyebiliriz" dedi.

"Sıcak havalarda su tüketimi önemli"

Seyfeli, sıcak havalarda su tüketiminin önemli olduğunu söyleyerek, "Vücudumuz bizim derilerimizde bulunan küçük kılcal damarlarda genişleme ve terleme ile birlikte ısımızı dengelemeye çalışmaktadır. Özellikle aşırı sıvı ve mineral kaybına yol açan bu durumlarda hastalarda baş dönmesi, halsizlik, terleme ve bayılma hissi gibi bir takım şikayetler ortaya çıkmaktadır. Eğer buna dikkat edilmezse ve hastalar yeterli sıvı tüketmezlerse bu durum kalp krizinden felce, hatta komadan ani ölüme kadar hayati tehdit yaratabilecek ciddi sağlık sorunları oluşabilir" dedi.

"İşiniz yoksa öğle vakitlerinde dışarı çıkmayın"

Prof. Dr. Seyfeli, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle havanın sıcak olduğu öğle vakitlerinde hastaların dışarı çıkmamalarını, eğer çıkmaları gerekiyorsa da mutlaka kapalı yerlerde ve gölge yerlerde zaman geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu dönemde egzersizlerini kısıtlamalarını, yapacaklarsa da havanın serin olduğu akşam vakitlerinde ya da sabahın erken saatlerinde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yine sıcak havalarda dışarı çıkacak olan hastalara mutlaka şapka, gözlük gibi aksesuarları kullanmalarını, özellikle bol ve teri emecek pamuklu elbiseleri giymelerini tavsiye ediyoruz. Bu dönemde beslenmenin de çok önemli olduğunu da söyleyebiliriz. Ağır, hazmı zor olan gıdalardan uzak durmalarını, daha çok mevsimin gerektirdiği sebze ve meyveleri bol tüketmelerini öneriyoruz. Hepimizin bildiği gibi, yaz meyve ve sebzeleri su ve mineral açısından oldukça zengin. Bunların da bizim yazın kaybettiğimiz sıvı ve mineralleri yerine koymak için ideal yiyecekler olduğunu söyleyebiliriz. Yaz mevsiminde sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Pratik bir örnek olarak kişi kendi ağırlığını 30 bin milim ile çarpsın ve ortaya çıkan miktar kadar su tüketmesi gerekiyor. Örneğin 70 kilo ağırlığında birinin yaklaşık 2 – 2.5 litre kadar su tüketmesi gerekiyor. Yaz mevsiminde bir yarım litre daha arttırdığımızda 3 litre kadar su içmesi gerekmektedir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA