Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti
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Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | Sağlık

Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman: "Covid-19 döneminde kalple ilgili ciddi ritim bozuklukları, kalp kası tutulumu, kalp damar hastalıkları, pıhtılaşma, akciğer pıhtılaşması, kalp krizi biraz daha fazla görülebilmekte"...

Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman:

"Covid-19 döneminde kalple ilgili ciddi ritim bozuklukları, kalp kası tutulumu, kalp damar hastalıkları, pıhtılaşma, akciğer pıhtılaşması, kalp krizi biraz daha fazla görülebilmekte"

"Covid-19, kalp, beyin, böbrek, akciğer ve benzeri dolaşım sisteminin olduğu tüm organları etkileyebilmekte"

"Covid-19 maalesef sadece bir akciğer hastalığı veya gribal bir enfeksiyon gibi geçmemekte"

"Kronik hastalığı olan hastalarımızın, doktorlarına danışmadan oruç tutmaları tıbbi açıdan gerçekten ciddi risk oluşturmakta"

" Ramazan Bayramı'nda yiyeceklere, sıvıya hücum edercesine yeme içme açısından bir saldırganlık olacak, bu kalp, şeker ve tansiyon açısından ciddi risk oluşturabilmektedir"

ELAZIĞ - Tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına ek olarak korona virüs (Covid-19) sürecinde yan hastalıkların da arttığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman, "Covid-19 döneminde kalple ilgili ciddi ritim bozuklukları, kalp kası tutulumu, kalp damar hastalıkları, pıhtılaşma, akciğer pıhtılaşması, kalp krizi biraz daha fazla görülebilmekte" dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman, dünya genelinde yılda ortalama 18 milyon yaşam kaybının önde gelen nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi verdi. Özellikle pandemi sürecinde kalp ve damar hastalıklarının sadece akciğer hastalığı veya gribal bir enfeksiyon gibi geçmediğini, buna ek olarak kalp, beyin, böbrek, akciğer ve benzeri dolaşım sisteminin olduğu tüm organları etkilediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Harman, yaklaşan bayramda vatandaşların sağlıklı besin tüketmeleri konusunda bilgiler de vererek uyarıda bulundu.

"Covid-19 tüm organları etkiliyor"

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına ek olarak pandemi sürecinde bir çok yan hastalığın arttırdığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman, " Bilindiği üzere ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da kalp ve damar hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Malum tüm dünyanın uğraştığı bir pandemi süreci mevcut. Covid-19'la mücadelede bizler de şuan tam kapanma süreci içerisindeyiz. Covid-19 maalesef sadece bir akciğer hastalığı veya gribal bir enfeksiyon gibi geçmemekte. Özellikle kalp, beyin, böbrek, akciğer ve benzeri dolaşım sisteminin olduğu tüm organları etkileyebilmekte. Covid-19 döneminde kalple ilgili ciddi ritim bozuklukları, kalp kası tutulumu, kalp damar hastalıkları, pıhtılaşma, akciğer pıhtılaşması, kalp krizi biraz daha fazla görülebilmekte" dedi.

Covid-19 hastalığını geçiren hastaların oruç tutmaları konusunda önerilerde bulunan değinen Uzm. Dr. Harman, " Özellikle şikayetlerinin devam ettiği süreçte kardiyoloji polikliniğine görünmelerini öneriyorum ve bunu ihmal etmemelerini gerektiğini düşünüyorum. Bir de tam kapanma süreci malum Ramazan ayı içerisine denk geldi. Bu ayda şeker, tansiyon, kronik hastalığı olan bir çok hastamız oruç tutma konusunda bizlere danışmakta. Bu konuda özellikle kontrol altında olmayan şeker, tansiyon ve bölünmüş dozlarda (sabah, öğlen, akşam) ilaç alması gereken hastalarımızın oruç tutmaları tıbbi açıdan maalesef risk oluşturmaktadır. Bu dönemde sadece açlık olarak düşünmemek lazım. Yeterli alınamayan sıvı, elektrolitler, vitamin ve mineraller aynı zamanda tansiyon ve şeker dengesizliğine, ritim problemlerine yol açabilmektedir. Özellikle kronik hastalığı olan hastalarımızın, doktorlarına danışmadan oruç tutmaları tıbbi açıdan gerçekten ciddi risk oluşturmakta. Hastalarımızın özellikle kendilerini takip eden doktorlarına bu konuda danışarak oruç tutmalarını önermekteyim" diye konuştu.

"Şekerli, yağlı, hayvansal gıdalar, karbonhidratlı yiyeceklere hücum ediyoruz dikkat"

Ramazan Bayramı'nda vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara vurgu yapan Harman, " Malum bir aylık bir oruç tutma süresi ve ondan sonra bayram gelecek. Bu dönemde herkes yoğun bir şekilde yiyeceklere, sıvıya hücum edercesine yeme içme açısından bir saldırganlık olacak. Bu kalp, şeker ve tansiyon açısından ciddi risk oluşturabilmektedir. Çünkü vücudumuz yaklaşık bir aylık süreç içerisinde farklı bir metabolizmayla uyum süreci içerisinde oluyor. Biz ise bir anda buna şekerli, yağlı, hayvansal gıdalar, karbonhidratlı yiyeceklere hücum ediyoruz ve bu ciddi derece şeker, tansiyon, kalp ritim dengesini bozabilmekte. Hastalarımız özellikle buna dikkat etsinler. Özellikle ara ve ana öğünlerde az az ama sık sık beslenmeye dikkat etsinler. Karbonhidratlı ve hayvansal yağlı yiyecekleri olabildiğince azaltmalarını ve düzenli egzersiz yapmalarını öneriyorum" diye bilgi verdi.

Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti
Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti
Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti
Kardiyoloji uzmanı, salgın sürecinde yan hastalıklara dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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