Kardiyolog Uçar: Kalp hastalıkları artabilir, ilaçları ihmal etmeyin
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Koronavirüs, Sağlık

Kardiyolog Uçar: Kalp hastalıkları artabilir, ilaçları ihmal etmeyin

İlacı biten hastaların hastaneye gitmekten korkması, evdeki hareketsiz yaşam, kötü beslenme ve koronavirüs salgını sonrası vücutta oluşan stres nedeniyle bu dönemde kalp hastalıklarının kontrolden çıkabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uçar uyardı.

02.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:34
Kardiyolog Uçar: Kalp hastalıkları artabilir, ilaçları ihmal etmeyin
İlacı biten hastaların hastaneye gitmekten korkması, evdeki hareketsiz yaşam, kötü beslenme ve koronavirüs salgını sonrası vücutta oluşan stres nedeniyle bu dönemde kalp hastalıklarının kontrolden çıkabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uçar uyardı. Uçar, Sağlık Bakanlığı'nın raporla alınan ilaçlar için süreyi uzattığını hatırlatarak, kişilerin eczaneden ilaçlarını alabileceklerini ifade etti.

Koronavirüs, kronik hastalığı olan kişileri daha olumsuz etkiliyor. Bu hastalıkların başında ise kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, ritim problemleri ve tansiyon gibi kalbi olumsuz etkileyen hastalıklar geliyor. İlaçları biten bazı hastaların hastaneye gitmemek için ilaçlarını bıraktığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uçar önemli uyarılarda bulundu.

"KRONİK HASTALARIN RAPOR SÜRELERİ UZATILDI"

Kalp hastalarının risk grubunda yer aldığının altını çizen Doç. Dr. Hakan Uçar, "Kronik hastalık adı altında ifade ettiğimiz hastaların birçoğunu kalp hastaları oluşturuyor. Bunlar kalp yetmezliği, ritim problemi, tansiyon ve damar tıkanıklığı olan hastalar. Daha önce felç geçirmiş kişiler ve diyabeti olan hastalar bu grupta değerlendirilebilir. Değişmeyen bir bilgi var, dünyada ölümlerin en sık sebebi kalp hastalıkları.  Şu an Türkiye'de bile her 5 dakikada 1 kişi kalp hastalığından hayatını kaybediyor.  Bu oran koronavirüse göre çok daha yüksek. Bu nedenle biz kalbi korumaya yönelik önlemlere dikkat etmeliyiz. Hastalar ilaçlarını düzenli olarak alsınlar. Eğer ilaçları veya raporları bittiyse bile kısa sürede ilaçlarını temin etsinler. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çalışması var. Hastaların raporları uzatıldı. Reçete yazılmadan hasta eczaneden ilacını alabilecek" dedi.

"ACİL DURUM OLMADIKÇA HASTANEYE GİTMEYİN"

Kalp hastalarının bu dönemde göğüs ve nefes darlığı şikayeti olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Hakan Uçar, "Bunların çoğunun altında panik atak şikayetleri yer alabilir. Bunun yanında kalp hastalığı da neden olabilir. Hasta böyle bir şüphe anında doktoru ile iletişime geçmelidir.  Eğer gerekiyorsa doktora gitmelidir. Çok belirgin şikayeti olmayan kişinin şu dönemde hastanelere gitmemesi gerekiyor" diye konuştu.

"TANSİYON HASTALARI SAKIN İLAÇLARINI DEĞİŞTİRMESİN"

Bunun yanı sıra kontrolsüz hipertansiyon hastalarının durumuna dikkat çeken Doç. Dr. Uçar, uyarılarını şöyle sıraladı:

"Hastaların ilaçlarını değiştirmeleri konusunda bazı haberler yer alıyor. Bu konuda ne Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin ne de Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin herhangi bir açıklaması, önerisi yok. Hastaların ilaçları değiştirmesi yönünde hiçbir bilgi yok. İleride ne olacağını bilemeyiz. Biz hastalara bu ilaçları değiştirmelerini önermiyoruz. İlaçlarını kullanmaya devam etsinler. Birtakım tansiyon ilaçlarının koronavirüs riskini artırdığı yönünde bilgiler var. Bunlarla ilgili elimizde bilimsel bir kanıt ve veri yok. Şu dönemde hastaneye gidip ilaçlarını değiştirerek hastalıkla ilgili risk almayın. Bir şey yokken gereksiz yere virüsü kapabilirsiniz."

YAĞLI YEMEKLER, HAREKETSİZLİK KALBİ ETKİLEYEİBLİR

Kişileri 'evdeyiz' diye düşünerek bol kalorili besinlere yöneldiğinin altını çizen Uçar, bu dönemde kalp hastalıklarının artabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Bu dönemde kişiler hareketsizlik nedeniyle kilo alabilir. Kalp hastaları, uymaları gereken tuzsuz, yağsız, sebze ve meyve yönünden zengin bir beslenme programı yapmalılar. Evde çeşitli egzersizler yapsınlar. Kalp hastalıkları bu dönemde kontrolden çıkabilir. Mevcut öneriler neyse şu dönemde de onları uygulasınlar. Bu dönem hastalığın kontrolden çıkma nedeni ise ilacı biten hastaların hastaneye gidip ilacı yazdırmaktan korkması, evdeki hareketsiz yaşam, vücutta oluşan stres kalp hastalıklarını tetikleyebilir. Bu dönemde çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Koronavirüs, ciddi akciğer tutulumuna neden olduğu hastalarda kalp krizi benzeri tablolar oluşturabiliyor. Biz bazı hasta gruplarını acil servislerde değerlendiriyoruz. Kriz değerleri yüksek çıkabiliyor. Akciğerin fazla etkilenmesi nedeniyle kanı yeterince oksijenize edememesi, kalp kasının yeterince oksijen alamamasına neden oluyor. Bu nedenle kalp kası hücrelerinin ölümüne neden olabiliyor. Asıl sebep damar tıkanıklığı olmadığı halde akciğer kaynaklı sebeplerden dolayı kalp krizi tabloları oluşabiliyor. Mevcut durum damar tıkanıklığı değil ama kalp krizi benzeri bir durum oluşabilir. Hastaların bu nedenle dikkat etmesi gerekiyor."

"SİGARA İÇENLERDE RİSK 15 KAT DAHA FAZLA"

Sigara konusuna da değinen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uçar, koronavirüs hastalarında ölüm oranının 15 kat artırdığını belirtti. Son olarak mecbur olunmadığı sürece hastaneye gidilmemesini anlatan Uçar, "Bazı hastalar raporları bitti diye hastaneye gidip yazdıramıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı, raporları uzattı. Hastalar mevcut ilaçlarını reçete yazdırmadan eczaneden alabilecek. Şu günlerde mümkün olduğunca hastaneye gitmeyin. Tansiyon ilaçlarını değiştirmeyin. Evde olduğunuz süre zarfında kendinizi bol kalorili yemeklere vermeyin, spora devam edin. Bu dönemler korku ve kaygı yüksek. Komplo teorileri ortada dolaşıyor.  Bunları dikkate almayın, işin uzmanından bilgi alın" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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