Kardeşlik ve Spor Turnuvaları Tamamlandı

Adıyaman (AA) - Adıyaman'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kardeşlik ve Spor Turnuvaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler bisiklet turuyla son buldu.

Kardeşlik ve Spor Turnuvaları kapsamında düzenlenen son etkinlik olan bisiklet turu, Adıyaman Valiliği önünden başlayarak, 11 kilometrelik parkurda yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un da katıldığı tur, belirlenen parkur geçilerek başlangıç noktasında sona erdi.

Keleş, tur sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklarınca Doğu ve Güneydoğu'da düzenlenen Kardeşlik ve Spor Turnuvaları ile gençleri spora yönlendirerek zararlı alışkanlıklardan ve terör etkenlerinden korumayı amaçlandığını ifade etti.

Bisiklet turu sonunda düzenlenen törenle Kardeşlik ve Spor Turnuvaları kapsamında yapılan badminton, voleybol, basketbol ve masa tenisi müsabakalarında dereceye giren sporculara da madalyaları verildi.