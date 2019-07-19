"Kardeşlik ilişkilerimizi güçlü tutmaya devam ediyor"

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürerken, festival için yurt dışından şehrimize davet edilen kardeş şehirlerin heyetleri de İnegöl'e gelmeye devam ediyor. Daha önce Adigey bölgesinden Tahtamukay heyeti, Gürcistan Rustavi heyeti, Kayseri Melikgazi heyeti ve Kosova Mitroviça heyetlerini konuk eden Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Bosna Hersek Danji Vakuf heyetini makamında ağırladı.

HER GELDİĞİMDE İNEGÖL'Ü DAHA GELİŞMİŞ GÖRÜYORUM

Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic, SDA Partisi Donji Vakuf Başkanı Rasim Palavic ve Belediye Meclis Üyesi Mehemed Vincevic'ten oluşan heyet, bugün saat 10.00'da Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldi. Bazı meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic, "Bugün Bosna Hersek Donji Vakuf heyeti olarak İnegöl'deyiz. Bütün Donji Vakuf halkının selamlarını getirdik. Alper Başkanın tekrar Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı kendilerini kutluyoruz. Kaçıncı defa geldiğimi hatırlamıyorum ama her festivale katılmaya gayret ediyorum. Biz kardeş şehirler olarak sürekli iştirak etmeye gayret ediyoruz. Her geldiğimde de İnegöl'ün daha geliştiğini, festivallerin kalitesinin yükseldiğini görüyorum. Donji Vakuf eskiye nazaran bayağı gelişti. Eskiden imkanlarımız çok kısıtlıydı. Yeni yeni hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Ben burada özellikle teşekkür etmek istiyorum; İnegöl Belediyesi bize birçok projede destek sağladı. Türkiye'de başka şehirlerden de destekler aldık. Bu desteklerle de belli bir gelişim sağladık. İnşallah bundan sonra da yine ortak projeler yapabiliriz. Sizleri de en kısa zamanda Donji Vakuf'ta ağırlamak isteriz" dedi.

İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLÜ TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Başkanımız ve beraberindeki heyetin şehrimize ve festivalimize katıldıkları için çok mutlu olduk. Sizlerin vesilesiyle Bosna Hersek deyince aklımıza ilk gelen Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anmak istiyorum. Srebrenitsa katliamından dolayı da çok üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizler her sene Donji Vakuf'ta Ayvaz Dede etkinliklerine katılıyoruz. Bu sene ben katılamadım ama Başkanvekilimiz ile birlikte bir heyetimiz katıldı. Orada gösterdikleri ilgiden dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Donji Vakuf ile İnegöl Belediyesi'nin kardeşlik ilişkisi uzun yıllara dayanıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu ilişkileri güçlü tutmaya çalışarak bu birlik ve beraberliğimizi arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası iki Başkan, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Bültenler