"Kardeşliğe Bir El Uzat" projesiyle ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldürüldü
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"Kardeşliğe Bir El Uzat" projesiyle ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldürüldü

17.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:00

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve İyilikder Derneği tarafından başlatılan "Kardeşliğe Bir El Uzat" projesi kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ihtiyaç sahibi 190 öğrenciye kışlık giysi desteğinde bulunuldu.

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve İyilikder Derneği tarafından başlatılan "Kardeşliğe Bir El Uzat" projesi kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ihtiyaç sahibi 190 öğrenciye kışlık giysi desteğinde bulunuldu.

Çatalca köyündeki öğrencileri okullarında ziyaret eden gönüllüler, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet, mont, bot, bere, atkı ve çocuk elbisesi yardımı yaptı.

İyilikder gönüllüsü Meryem Çamurluoğlu, Türkiye'nin bütün şehirlerinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmayı amaçladıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım ulaşmak için çalıştıklarını belirten Çamuroğlu, "İstanbul ile Hakkari arasında kilometrelerce mesafe var fakat bu mesafenin kardeşlik bağlarına engel olamayacağını göstermek istedik. Milletimizin bu süreçte ne kadar çok yardımsever olduğunu gördük. Yardım kampanyamız sosyal medyadan da destek görüyor. 4 gündür Şemdinli ilçesindeyiz. Yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Köy muhtarı Azizhan Çelikbaş ise gönüllülere ihtiyaç sahibi çocuklara yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

'Kardeşliğe Bir El Uzat' projesiyle ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldürüldü
'Kardeşliğe Bir El Uzat' projesiyle ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldürüldü
'Kardeşliğe Bir El Uzat' projesiyle ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldürüldü
'Kardeşliğe Bir El Uzat' projesiyle ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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