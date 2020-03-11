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Türkiye, Tokat, Spor

Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi

- Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi Tokat'ta yaşayan Beyzanur ve Betül ismindeki kardeşler arasındaki rekabet, atletizmde çekiç atma branşında ikisine de şampiyonluk kazandırdı.

11.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:37
Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi

- Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi

TOKAT - Tokat'ta yaşayan Beyzanur ve Betül ismindeki kardeşler arasındaki rekabet, atletizmde çekiç atma branşında ikisine de şampiyonluk kazandırdı.

Tokat'ta Beyzanur ve Betül Bozlak isimli kız kardeşler, atletizmin branşlarından birisi olan Çekiç Atma branşında elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Türk Milli Takımına birçok sporcu yetiştiren Mustafa Erol Karaca'nın öğrencileri olan Bozlak kardeşlerin her ikisi de 2019 yılında Türkiye Şampiyonu oldu. Disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam eden her iki sporcunun da gönlünde Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek yatıyor.

18 yaşındaki Milli Atlet Beyzanur Bozlak, atletizm antrenörü Mustafa Erol Karaca'nın yönlendirmesi ile 3 yıl önce çekiç atmaya başladı. Disiplinli çalışması ile kısa sürede kendini gösteren Beyzanur, ilk yılının ardından Milli Takım'a seçildi. 2019 yılında İzmir'de Türkiye Şampiyonu olarak adını zirveye yazdıran Beyzanur'un 13 yaşındaki kardeşi Betül Bozlak da bu sporu yapmak istedi. İki kardeş arasında tatlı bir rekabet başladı. İlk başlarda biraz anlaşmazlık yaşansa da abla Beyzanur kardeşindeki yeteneği görünce antrenmanlarını onunla birlikte yapmaya başladı. 1,5 yıldır çekiç atan Betül Bozlak da U16 Kış Türkiye Şampiyonasında 1'incilik elde etti. Şimdi, Beyzanur 2024, Betül ise 2028 olimpiyatları için çalışmalarına devam ediyor.

Milli atlet Beyzanur Bozlak, kardeşinin bu sporu ilk başlarda yapmasını istemediğini belirterek, "Ben ilk zamanlarda kardeşimin gelmesini istemiyordum. Ondan sonra zaman zaman baktım o da atabiliyor. Kendini gösterebiliyor. Ondan sonra beraber devam etmeye başladık. Beraber geldik, beraber gittik, antrenmanda bazen benimki geç bitiyordu o bekliyordu, onunki geç bitiyordu ben bekliyordum. Birbirimize sürekli destek oluyoruz ama aramızda her zaman bir rekabet var. Kardeşimin beni geçeceğini düşünüyorum. Mesela şu an bile 2007'li olmasına rağmen gayet güzel başarılara imza atıyor. Kendi yaşıtından büyüklere karşı yarışıp başardı ve Türkiye Şampiyonu oldu" diye konuştu.

Betül Bozlak: "Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum"

Gelecek vadeden sporcu Betül Bozlak ise aralarındaki tatlı rekabete rağmen branşında örnek olduğu sporcunun ablası olduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu spora 1 buçuk yıl önce başladım. 1 ve 2'inci yarışımda Türkiye 5'incisi oldum. 3'üncü yarışımda ise yani bu sezonun ilk yarışında Türkiye Şampiyonu oldum. 44.38 attım. Ablam kendisini geçeceğimi biliyordu. O yüzden ilk başlarda gelmemi istemedi. Ama şu anda tek örnek aldığım kişi o. O'nu gerçekten seviyorum ve onun attığı derecelerin üzerine bir şeyler koymayı gerçekten istiyorum. Onun yaşında daha iyilerini atacağıma inanıyorum. Her sporcunun hedefinde olduğu gibi ben de olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Bir sporcunun geleceği en son yer olimpiyat şampiyonluğudur. Oraya gitmek istiyorum."

Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi

Kaynak: İHA

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Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi

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