SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi - Spor
Spor

Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi

Tokat'ta yaşayan Beyzanur ve Betül ismindeki kardeşler arasındaki rekabet, atletizmde çekiç atma branşında ikisine de şampiyonluk kazandırdı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi

Tokat'ta yaşayan Beyzanur ve Betül ismindeki kardeşler arasındaki rekabet, atletizmde çekiç atma branşında ikisine de şampiyonluk kazandırdı.


Tokat'ta Beyzanur ve Betül Bozlak isimli kız kardeşler, atletizmin branşlarından birisi olan Çekiç Atma branşında elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Türk Milli Takımına birçok sporcu yetiştiren Mustafa Erol Karaca'nın öğrencileri olan Bozlak kardeşlerin her ikisi de 2019 yılında Türkiye Şampiyonu oldu. Disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam eden her iki sporcunun da gönlünde Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek yatıyor.


18 yaşındaki Milli Atlet Beyzanur Bozlak, atletizm antrenörü Mustafa Erol Karaca'nın yönlendirmesi ile 3 yıl önce çekiç atmaya başladı. Disiplinli çalışması ile kısa sürede kendini gösteren Beyzanur, ilk yılının ardından Milli Takım'a seçildi. 2019 yılında İzmir'de Türkiye Şampiyonu olarak adını zirveye yazdıran Beyzanur'un 13 yaşındaki kardeşi Betül Bozlak da bu sporu yapmak istedi. İki kardeş arasında tatlı bir rekabet başladı. İlk başlarda biraz anlaşmazlık yaşansa da abla Beyzanur kardeşindeki yeteneği görünce antrenmanlarını onunla birlikte yapmaya başladı. 1,5 yıldır çekiç atan Betül Bozlak da U16 Kış Türkiye Şampiyonasında 1'incilik elde etti. Şimdi, Beyzanur 2024, Betül ise 2028 olimpiyatları için çalışmalarına devam ediyor.


Milli atlet Beyzanur Bozlak, kardeşinin bu sporu ilk başlarda yapmasını istemediğini belirterek, "Ben ilk zamanlarda kardeşimin gelmesini istemiyordum. Ondan sonra zaman zaman baktım o da atabiliyor. Kendini gösterebiliyor. Ondan sonra beraber devam etmeye başladık. Beraber geldik, beraber gittik, antrenmanda bazen benimki geç bitiyordu o bekliyordu, onunki geç bitiyordu ben bekliyordum. Birbirimize sürekli destek oluyoruz ama aramızda her zaman bir rekabet var. Kardeşimin beni geçeceğini düşünüyorum. Mesela şu an bile 2007'li olmasına rağmen gayet güzel başarılara imza atıyor. Kendi yaşıtından büyüklere karşı yarışıp başardı ve Türkiye Şampiyonu oldu" diye konuştu.


Betül Bozlak: "Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum"


Gelecek vadeden sporcu Betül Bozlak ise aralarındaki tatlı rekabete rağmen branşında örnek olduğu sporcunun ablası olduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:


"Bu spora 1 buçuk yıl önce başladım. 1 ve 2'inci yarışımda Türkiye 5'incisi oldum. 3'üncü yarışımda ise yani bu sezonun ilk yarışında Türkiye Şampiyonu oldum. 44.38 attım. Ablam kendisini geçeceğimi biliyordu. O yüzden ilk başlarda gelmemi istemedi. Ama şu anda tek örnek aldığım kişi o. O'nu gerçekten seviyorum ve onun attığı derecelerin üzerine bir şeyler koymayı gerçekten istiyorum. Onun yaşında daha iyilerini atacağıma inanıyorum. Her sporcunun hedefinde olduğu gibi ben de olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Bir sporcunun geleceği en son yer olimpiyat şampiyonluğudur. Oraya gitmek istiyorum." - TOKAT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Spor
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Spor
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Spor
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Spor
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Spor
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi Spor
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk James Jeffrey İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Rusya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Kardeşlerin rekabeti iki şampiyonluk getirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 13:54:34. #1.14#