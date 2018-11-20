Kardeşlerin Kumanda Kavgası Cinayetle Bitti

Kardeşlerin Kumanda Kavgası Cinayetle Bitti

Kırıkkale'de televizyon kumandası yüzünden kavga eden iki kardeşten biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.

Kardeşlerin Kumanda Kavgası Cinayetle Bitti

Kırıkkale'de televizyon kumandası yüzünden kavga eden iki kardeşten biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.

B.K. (16) ile ağabeyi İ.B.K, Yaylacık Mahallesi 331. Sokak'taki evlerinde televizyon kumandası yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.K, ağabeyini ekmek bıçağı ile yaraladı.

Ağır yaralanan ağabey, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.

B.K, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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