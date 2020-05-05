Kardeşlerin keçi tutkusu örnek oluyor
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Kardeşlerin keçi tutkusu örnek oluyor

Kardeşlerin keçi tutkusu örnek oluyor
05.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:36

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Erol kardeşlerin, kendileri için tutku haline getirdikleri keçi yetiştiriciliği ilçede örnek oluyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Erol kardeşlerin, kendileri için tutku haline getirdikleri keçi yetiştiriciliği ilçede örnek oluyor.

Çocukluk tutkuları olan Ankara keçisi yetiştiriciliğine başlayan Ovacık Mahallesindeki Erol kardeşler, keçi yetiştiriciliğiyle ekonomik anlamda büyük kazanç sağladıklarını belirttiler.

Gençlere Ankara keçisi yetiştiriciliğini öneren 49 yaşındaki Haydar Erol, "İyi ki bu işe girmişim. Para kazanmaya bu işle başladık." dedi.

Bir zamanlar bölgelerinde Ankara keçisi yetiştiriciliğinin çok fazla olduğunu anımsatan Erol, "Şimdilerde bu işi yapan çok fazla kişi yok. Keşke gençlerimiz bu işleri yapsa. Hem ülke ekonomisine katkı verirler hem de para kazanırlar. Özellikle tiftiği güzel para ediyor. Her yıl 60 ila70 milyon tiftik keçisinden para kazanıyoruz." diye konuştu.

Hayvancılığın sabır isteyen, özveri gerektiren bir iş olduğuna dikkati çeken Erol, şunları kaydetti:

"Bu keçilerle uğraşmak ve onların peşinden gitmek beni çok mutlu ediyor. Bütün yıl onların peşinde dağ bayır demeden geziyoruz. İşin her aşamasında başındayım. Bu iş bir tutku işi ve bana heyecan da veriyor. Her gün aynı heyecanı duyabileceğiniz çok fazla iş kolunun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dinamik bir iş bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum. Bunun bir yaylımı var ki; benim bile yayılacağım geliyor. Bunların geliriyle 3 çocuğumu okutuyorum."

Ankara keçisi yetiştiriciliğinin geçim kaynağı olmasının yanı sıra kendileri için bir tutku haline geldiğini aktaran Erol, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 100 keçi ile başladığımız işte bugün 400'e yakın keçimiz oldu. Elde ettiğimiz parayla hem ailemizi geçindiriyoruz hem de yatırım yapıyoruz. Aldığımız kredileri de ödedik, evimizi de aldık. Kardeşim ile birlikte bu işi severek devam ettiriyoruz. Gücümüz yettiği kadar da bu işi devam ettireceğiz. Bundan yirmi yıl önce sadece bizim bu köyde 10 bin koyun ve keçi vardı. Şimdi biz başladık arkasından bizden görenler de bu işe başlamaya başladı. Gelen herkese işin inceliğini ve yapması gerekenleri anlatıyoruz. Çok sayıda ailenin bu işi yapmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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