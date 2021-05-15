Kardeşlerin kavgasında kan aktı: 1 ölü
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Kardeşlerin kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kardeşlerin kavgasında kan aktı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Kilis'te bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ekrem Çetin Mahallesin KYK Yurdu yakınlarında M.S. ile kardeşi Duran Samancı (23) arasında ailevi mesele yüzünden çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine M.S., kardeşi Duran Samancı'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Duran Samancı 112 Acil ambulansı ile Kilis Hastanesine kaldırıldı. Duran Samancı, Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, firar eden M.S'nin yakalanması için polis geniş çalışma başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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