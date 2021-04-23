Kardeşlerin hayat dayanışması

Üniversite öğrencisi Sinan Güldar (21), lise öğrencisi kardeşi Esat'ın (16) sağlığına ancak karaciğer nakliyle kavuşabileceğini öğrenince hiç tereddüt etmeden gönüllü oldu.

Üniversite öğrencisi Sinan Güldar (21), lise öğrencisi kardeşi Esat'ın (16) sağlığına ancak karaciğer nakliyle kavuşabileceğini öğrenince hiç tereddüt etmeden gönüllü oldu. Nakil İzmir Kent Hastanesinde gerçekleşti, iki oğulları aynı anda ameliyata alınan Keziban ve Vural Güldar çifti için saatler bir ömür gibi geldi. Anne Güldar, "Karı-koca olarak hayatımızın en zor saatlerini yaşadık. Onlar ameliyattayken hayat durmuştu. Şimdi çocuklarımız iyi ve hepimiz için hayat yeniden başladı" dedi.

Aydın'da yaşayan, geçimlerini çiftçilikle sağlayan Keziban Güldar (41) ve Vural Güldar (44) çiftinin büyük oğulları Sinan sağlıklı bir çocukluk geçirdi. 2 yıl önce Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesini kazandı. Sinan pandemi nedeniyle eğitimini bu yıl uzaktan sürdürürken, ailenin küçük çocuğu Esat ise henüz bir yaşındayken sağlık sorunları yaşamaya başladı. Karaciğer ve dalak büyümesi tanısı koyulan Esat, yıllarca gelişimini de etkileyen hastalıklarla boğuştu. Sağlık sorunlarına karşın eğitimini aksatmayan ve Karpuz Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan Esat'ın gün geçtikçe sağlığı kötülemeye başladı. Esat'ın karaciğer yetmezliğine girdiği ve nakil olması gerektiği söylendi. Bu karar üzerine Güldar çifti nakil için İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda üniversite öğrencisi ağabey uygun donör olarak belirlendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından iki kardeş aynı anda ameliyata alındı ve ağabey Sinan'dan alınan karaciğer dokusu başarıyla Esat'a nakledildi.

Normalde 150-200 gram olan dalak 2 bin 500 gramdı

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan ve Uzm. Dr Alihan Pirim'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakil sonrasında Esat'ın hastalığı ve sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kılıç, "Esat'ı nakle götüren hastalık konjenital hepatik fibrosis idi. Maalesef Esat bu yaşına kadar hep hasta olarak yaşamını sürdürmüş. Son zamanlarda iyice kötüleşmiş, hastalığı ağır bir karaciğer yetmezliği tablosuna yol açmıştı. İleri derecede büyüme ve gelişme geriliği olan, 16 yaşında 45 kilo ağırlığındaki Esat'ta sirozun yanı sıra dalak büyümesi de vardı. Normalde 150-200 gram olması gereken dalak 2 bin 500 gramdı. Dalak çok ileri derecede büyüyüp kan hücrelerini yıktığı için karaciğer nakli ile birlikte dalak da çıkarıldı. Nakil sonrasında hem Esat'ın hem ağabeyinin sağlık durumları gayet iyi. Sağlıkla taburcu ettik" konuştu.

"Hayat yeniden başladı"

Öte yandan kardeşinin sağlığına kavuştuğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten ağabey Sinan, "Ben en kısa zamanda yine spor dolu günlerime dönerim. Tek dileğim kardeşimin sağlıklı olması" dedi. İki oğlu da ameliyattayken saatlerin geçmek bilmediğini belirten anne Güldar, duygularını şöyle dile getirdi:

"Hiç kolay değildi. İki evladımız var ve ikisini de öpüp koklayıp ameliyata göndermiştik. Karı-koca olarak hayatımızın en zor saatlerini yaşadık. Onlar ameliyattayken hayat durmuştu. Şimdi onlar iyi ve hepimiz için hayat yeniden başladı. Doktorlarımıza, hemşirelerimize çok teşekkür ediyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı