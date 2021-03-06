Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim yeni bölüm izle, fragmanı izle!
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Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim yeni bölüm izle, fragmanı izle!

06.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:56
Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim yeni bölüm izle, fragmanı izle!

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ve detayları!

Diziseverlerin yakından takip ettiği Kardeşlerim dizi yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Heyecanla yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim yayın tarihi: Cumartesi - 20.00'te ATV'de.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İNCE RUHLU ÇOCUKLARDIK, KARANLIĞA KAFA TUTAN…"

Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur. Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar. Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz. Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar. Nebahat, Akif'in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar. Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır.

Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim yeni bölüm izle, fragmanı izle!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif yaptıklarını örtbas edebilecek mi?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz. Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer. Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı

olacaktır.

KARDEŞLERİM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ (20.00)

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