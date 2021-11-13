Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 4. bölüm bugün var mı? Kardeşlerim 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nakliyecilerle beraber yakalanan Oğulcan ve Doruk nezarethaneye düşerken, Akif'e karşı Suzan'la birlik olan Nebahat, beklenmedik bir karar alır. Çocuklar okulda yapılacak olan kostümlü baloya katılmak için çabalarken, Suzan ile Harika da sürpriz bir iş birliğine girişirler. Şengül bir dalgınlık kurbanı olarak başını derde sokup, çaresizce Orhan'dan yardım ister. Bu yardım bir sürü yüzleşmeye sebep olurken, Ömer, kendisine ve ailesine yönlendirilen büyük tehditten henüz habersizdir.

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