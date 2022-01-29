Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 37. bölüm bugün var mı? Kardeşlerim 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ne olurdu bir sene de insanlık moda olsa…"

İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

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