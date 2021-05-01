Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle! ATV Kardeşlerim yayın HD izle! Kardeşlerim 11. bölüm full izle! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Kardeşlerim canlı izle! Kardeşlerim ATV canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? Kardeşlerim full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Kardeşlerim canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Kardeşlerim bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kardeşlerim canlı izle, Kardeşlerim ATV canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? Kardeşlerim full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Kardeşlerim canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben anlamam toptan tüfekten, Ben anlamam taştan yürekten..."

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'den şaşırtan karar

"Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!"

Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.

KARDEŞLERİM CANLI İZLE (20.30)

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

