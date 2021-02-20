Kardeşlerim: Suzan kimdir? Kardeşlerim dizisinde Suzan Manyaslı rolünü canlandıran Ahu Yağtu kimdir?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Kardeşim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim: Suzan kimdir? Kardeşlerim dizisinde Suzan Manyaslı rolünü canlandıran Ahu Yağtu kimdir?Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM: SUZAN MANYASLI KİMDİR?

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

KARDEŞLERİM: AHU YAĞTU KİMDİR?

11 Temmuz 1978 İzmir'de doğmuştur.

Çocukluğu Karşıyaka'da geçti. Anne babası o küçükken ayrıldı. Sanat okulundan mezun oldu. 14 yaşında model olmaya karar verince İzmir'den İstanbul'a taşınmış.

İş hayatına 1993 yılında modellikle başladı, zaman içinde meslek hanesine oyunculuktan moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar birçok iş daha ekledi.

Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yapmış, birçok reklam filminde rol almıştır.

2001 yılında 90-60-90, Kampüsistan-2003- Savcının Karısı-2005, 29-30-2006, Komiser Nevzat-2007, Kavak Yelleri-2007, Aşk ve Ceza-2010 rol aldığı dizilerdir. 2010 senesinde Bir Avuç Deniz sinema filminde oynamıştır.

İstanbul Bebek'te "Second Chance" isimli vintage butik sahibidir. Ahu Yağtu, aktif olarak podyum yaşantısını sürdürmektedir, Türkiye'nin en iyi birkaç modelinden birisidir. Aynı zamanda stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı da yapmaktadır.

EVLİLİKLERİ

1.evliliği : 2000 yılında 22 yaşındayken kenkat Doğan Akçura ileyaptı. 5 yıl sonra boşandılar.

2. evliliği: Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz 10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel'de evlendi. Balayı için Dubai'ye gittiler. Evlenmeden önce 4.5 aylık hamile olan Ahu Yağtu, çocukları doğduğunda adını Kemal koymuşlardır.

FİLMLER

2011 – Bir Avuç Deniz

DİZİLER

2001 – 90 60 90 Sezon 1

2003 – Kampüsistan

2005 – Savcının Karısı

2006 – 29-30

2011 – Canım Babam

2007 – Komiser Nevzat Sezon 1

2007 – Kavak Yelleri

2011 – Aşk Ve Ceza Sezon 2

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.