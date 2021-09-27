Kardeşlerim son bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı!

Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan ATV'nin sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim son bölümde neler oldu? Kardeşlerim son bölüm izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 22. Bölüm fragmanı izle!

KARDEŞLERİM 21. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

"Uçmak için kuş olmak gerekmez, küçük sevinçleriniz olsun yeter…"

Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan haber sizdir. Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur. Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip, aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar. Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez. Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk). Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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