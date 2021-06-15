Kardeşlerim son bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 18. Bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

Kardeşlerim sezon bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kardeşlerim dizisinin 16. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim 18. bölüm izle, son bölüm full izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! ATV Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm izle!

Kardeşlerim sezon bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kardeşlerim dizisinin 16. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim 18. bölüm izle, son bölüm full izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! ATV Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yürekleri daracık bazılarının… Ne sevgi sığıyor içine, ne de insanlık!"

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!