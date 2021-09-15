Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Dizideki okul nerede? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Dizideki okul nerede?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Dizideki okul nerede?

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'in nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Vatandaşlar Kardeşlerim hangi şehirde ve ilçede çekiliyor araştırıyor. Peki, Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Kardeşlerim dizisindeki okul nerede, hangi ilde? İşte detaylar...

Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. Kardeşlerim oyuncuları kimler? Kardeşlerim nerede? Kardeşlerim konusu ne? Kardeşlerim nerede çekilmektedir? Dizi çekimleri hangi ilde yapıldı? Kardeşlerim nerede çekilmektedir? Dizideki okul nerede? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Kardeşlerim dizisi genel olarak İstanbul'un Fatih ilçesinde çekiliyor. Dizinin çoğu sahnesi Fatih'te çekiliyor. Bunun yanı sıra diğer çekimler de İstanbul'un birçok farklı ilçelerinde yapılmaktadır. Kardeşlerim dizisindeki kardeşlerin yaşadıkları ev İstanbul Balat'ta yer almaktadır.

KARDEŞLERİM KONUSU NE?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor . Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akif Atakul, (Celil Nalçakan), (1-): Nebahat'in eşi, Doruk ve Melisa'nın babasıdır. İş insanıdır. Atamanlar Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Kadir Eren, (Halit Özgür Sarı), (1-): Hatice ve Veli'nin oğlu, Asiye ve Emel'in ağabeyi, Melisa'nın sevgilisidir. Dürüst, çalışkan ve fedakar bir insandır. Anne ve babasının ona emaneti olan kardeşlerini çok sevmektedir. Her dakika onları düşünür ve hep onların iyiliğini istemektedir.

Orhan Eren, (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktadır. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Suzan Manyaslı, (Ahu Yağtu), (1-): Kenan'ın eşi, Harika'nın ve Ömer'in annesidir. Akif'in ortağı, aynı zamanda eski sevgilisidir.

Şengül Eren, (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Nebahat Atakul, (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Tunç Soyer Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat
Spor Mesut Özil Mustafa Denizli Burak Yılmaz Arda Turan
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mustafa Demir Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Dizideki okul nerede? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:40:46. #1.11#