Kardeşlerim İntikam yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim İntikam 30. bölüm bugün var mı? Kardeşlerim İntikam 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Kardeşlerim İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kardeşlerim İntikam yeni bölüm ne zaman, Kardeşlerim İntikam bölüm bugün mü, Kardeşlerim İntikam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir'in ölümünün ardından Asiye evi geçindirebilmek için canla başla mücadele ederken, Ömer de Oğulcan'la beraber abisinin katilini bulmaya çalışmaktadır. Orhan'ı okulda karşılayan kötü sürpriz, Aybike ve Berk'in arasının gerilmesine neden olurken, Kaan ile birlik olan Akif, olanların üstünü örtme çabasına tüm gücüyle devam eder. Bir sevdiğini daha kaybetmenin acısıyla derinden sarsılan Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yine birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

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