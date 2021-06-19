Kardeşlerim final mi, bitiyor mu, neden final yapıyor? Kardeşlerim dizisi sezon finali mi olacak? Yeni sezon gelecek mi?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bugün sezon finali ile ekranlara gelecek. İzleyiciler Kardeşlerim neden sezon finali yapıyor merak etti. Peki, Kardeşlerim tamamen bitiyor mu, sezon finali mi olacak, yeni sezonda gelecek mi? Tüm cevaplar haberimizde.

Kardeşlerim neden final yapıyor en merak edilen konulardan birisi oldu. Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim sezon finali mi yapacak yoksa tamamen mi bitecek? Kardeşlerim sezon finalinde neler olacak? Kardeşlerim son bölümde neler oldu? Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim dizisi her Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de başlıyor.

KARDEŞLERİM FİNAL Mİ YAPACAK?

Kardeşlerim dizisi sezon finali yapacaktır. Yani dizi tamamen bitmiyor, gelecek sezon kaldığı yerden devam edecek.

Kardeşlerim Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Kardeşlerim'in sezon finaline son 1 saat

#KardeşlerimSezonFinali

Yorumlarınızı bekliyoruz."

Buna göre Kardeşlerim dizisi bugün 19 Haziran Cumartesi sezon finali yapacaktır.

KARDEŞLERİM FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Simge Selçuk

Damla Su İkizoğlu

Onur Seyit Yaran

Cihan Şimşek

Kaan Sevi

Melis Minkari

Recep Usta

Murat Arkın

Burak Alkaş

Itır Esen

Suphi Tekniker

Sabahattin Yakut - Erhan

Aylin Akpınar - Emel Eren

Cihan Şimşek

Gözde Türker

Güzin Alkan

Lilya İrem Salman

Yunus İmğa

Gökhan Yılmaz

Lizge Cömert