Kardeşlerim bu akşam yok mu, neden başlamadı? 1 Ocak 2022 Cumartesi Kardeşlerim yeni bölümü bugün yok mu, neden yok? Yeni bölüm ne zaman, haftaya mı?

Kardeşlerim bugün yok mu, neden başlamadı? 1 Ocak 2022 Cumartesi Kardeşlerim yeni bölümü yok mu, neden yok? Yeni bölüm ne zaman, haftaya mı? Kardeşlerim bitti mi, neden yok? Kardeşlerim yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Kardeşlerim olmayacak mı? Bu hafta Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Kardeşlerim Cumartesi günü değil mi, bugün neden başlamadı? Kardeşlerim final mi yaptı, neden yok? Kardeşlerim niye başlamadı? Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim her Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

Fakat 1 Ocak Cumartesi günü Kardeşlerim ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. ATV'de 1 Ocak Cumartesi "Türk Örümcek Adam: Evden Uzakta TV'de ilk - Yabancı Sinema" filmi ekranlara gelecektir.

KARDEŞLERİM BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.

Kardeşlerim bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Cumartesi günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Kardeşlerim 1 Ocak Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞLERİM KONUSU NE?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Akif Atakul, (Celil Nalçakan), (1-): Nebahat'in eşi, Zümrüt ve Suzan'ın eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Eren, (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren, (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktadır. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren, (Yiğit Koçak), (1-): Hatice ve Veli'nin evlatlık oğlu, Suzan'ın ve eski sevgilisi Ahmet'in gerçek oğlu, Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmiştir.

Asiye Eren, (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Manyaslı, (Ahu Yağtu), (1-): Kenan'ın eşi, Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağı ve eski sevgilisidir.

Nebahat Atakul, (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir.

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