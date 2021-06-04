Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim dizisinin 15. bölümü ardından Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 15. bölüm izle!

Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim dizisinin 15. bölümü ardından Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 15. bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Şu konuda bir anlaşalım, vicdanınız kadar insansınız…"

Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Işığı görmek için karanlığa meydan okumak gerek!"

Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olacaktır. Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz. Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır. Akif'in yaptığı planlar sonucunda Suzan beklenmedik bir sonla karşı karşıya kalır. Akif'in keyfi yerinde, istediği gibi planlarını uygulamışken, Doruk'a ansızın gelen bir mail tüm dengeleri değiştirecektir.

KARDEŞLERİM 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!