Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı izle! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 11. bölüm izle

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KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM FULL İZLE!

KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM ÖZETİ

"Bugün annemsiz ilk Anneler Günü..."

"Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…"

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir. Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular. Kadir, Melisa'yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur. Şengül, Suzan'ın sırrını Nebahat'e anlatır. Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken, Akif'in beklenmedik hamlesi herkesi şoke eder.

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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DİZİNİN OYUNCULARI

NGM Yapım'ın imza attığı; yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Serkan Birinci ve senaryosunu da Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ise şöyle:

• Celil Nalçakan (Akif Atakul)

• Halit Özgür Sarı (Kadir Eren)

• Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

• Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

• Cüneyt Mete (Orhan Eren)

• Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

• Yiğit Koçak (Ömer Eren)

• Aylin Akpınar (Emel Eren)

• Simge Selçuk

• Damla Su İkizoğlu

• Onur Seyit Yaran

• Cihan Şimşek

• Kaan Sevi