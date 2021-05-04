Kardeşlerim 12 bölüm 2. Fragmanı izle! ATV Kardeşlerim 12. Bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle!
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Kardeşlerim 12 bölüm 2. Fragmanı izle! ATV Kardeşlerim 12. Bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle!

Kardeşlerim 12 bölüm 2. Fragmanı izle! ATV Kardeşlerim 12. Bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle!
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Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanı izle! Kardeşlerim dizisinin 11. bölümü ardından Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 12. bölüm izle! Kardeşlerim 12 bölüm 2. Fragmanı izle! ATV Kardeşlerim 12. Bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle!

Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanı izle! Kardeşlerim dizisinin 11. bölümü ardından Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 12. bölüm izle! Kardeşlerim 12 bölüm 2. Fragmanı izle! ATV Kardeşlerim 12. Bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle!

KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında 11. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 11. bölümün ardından şimdi de Kardeşlerim 12. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 12. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜMDE NE OLDU?

Kadir'in zor kararı

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM İZLE!

KARDEŞLERİM DİZİNİN KONUSU

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

NGM Yapım'ın imza attığı; yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Serkan Birinci ve senaryosunu da Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ise şöyle:

• Celil Nalçakan (Akif Atakul)

• Halit Özgür Sarı (Kadir Eren)

• Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

• Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

• Cüneyt Mete (Orhan Eren)

• Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

• Yiğit Koçak (Ömer Eren)

• Aylin Akpınar (Emel Eren)

• Simge Selçuk

• Damla Su İkizoğlu

• Onur Seyit Yaran

• Cihan Şimşek

• Kaan Sevi

KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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