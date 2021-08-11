Kardeşlere elektronik terazi hırsızlığından gözaltı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki 3 işyerinden elektronik terazi çaldıkları ileri sürülen 2 kardeş, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki 3 işyerinden elektronik terazi çaldıkları ileri sürülen 2 kardeş, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Buldan'ın kırsal mahallelerindeki 3 iş yerinden elektronik terazilerin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızlık yaşanan iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen JASAT, şüphelilerin Galip U. (35) ile kardeşi Kadir U. (33) olduğunu belirledi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, bu sabah operasyon düzenledi. Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) otomobilin geçiş güzergahını belirleyen ekipler, Buldan ilçe girişinde aracı durdurdu. Otomobildeki Galip ve Kadir U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat