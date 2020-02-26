Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2)
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Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2)

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDIAntalya'da, telefonla aradıkları F.M.'yi kendilerini savcı olarak tanıtarak, 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltılanan alınan Ömer-İbrahim Pekin kardeşler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

26.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:49
Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2)

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Antalya'da, telefonla aradıkları F.M.'yi kendilerini savcı olarak tanıtarak, 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltılanan alınan Ömer-İbrahim kardeşler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

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