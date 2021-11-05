KARDEŞLER MAHALLESİ PARSELASYON PLANI
05 KASIM 2021KARDEŞLER MAHALLESİ 5486 NOLU ADA 3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI1-Encümen Kararı2-Kadastro Parseline Sıralı Dağıtım-12-Kadastro Parseline Sıralı Dağıtım-23-Özet Cetveli4-Tescile Esas Dağıtım Cetveli-14-Tescile Esas Dağıtım Cetveli-25-Parselasyon PlanıOluşturma Tarihi : 05 Kasım,
05 KASIM 2021
KARDEŞLER MAHALLESİ 5486 NOLU ADA 3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI
1-Encümen Kararı
2-Kadastro Parseline Sıralı Dağıtım-1
2-Kadastro Parseline Sıralı Dağıtım-2
3-Özet Cetveli
4-Tescile Esas Dağıtım Cetveli-1
4-Tescile Esas Dağıtım Cetveli-2
5-Parselasyon Planı
Oluşturma Tarihi : 05 Kasım, 2021
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