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Kardeşler Kulübü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kardeşler Kulübü

Hasketbol Gençlik ve spor Kulübünde 2021-2022 sezonunda altyapılarda kardeş olarak antrenmanlara katılan ve müsabakalarda mücadele edecek sporcu sayısı 42 oldu.

Hasketbol Gençlik ve spor Kulübünde 2021-2022 sezonunda altyapılarda kardeş olarak antrenmanlara katılan ve müsabakalarda mücadele edecek sporcu sayısı 42 oldu.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, altyapı da tüm kategorilerde maçlara çıktıklarını hatırlatarak, kardeşlerin gösterdiği ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Bu sezon çeşitli yaş kategorilerinde tam 42 kardeşin takımlarında forma giyeceğini dile getiren Aksoyak, bu durumun her kulüpte yaşanmayacağının altını çizdi. Aksoyak, "2021-2022 sezonu hazırlıklarımız ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Antrenmanlara katılan sporcularımızın yarısından fazlası kardeş sporcularımız. Buda bizleri çok fazla mutlu ediyor. Birçok evde bir çok sofrada ortak konu Basketbol, sporcularımızın yürekleri basketbol sevgisi ile dolu. Abileri ablaları kardeşlerine rol model oluyorlar. Birlikte aynı sahada aynı amaç doğrultusunda ter akıtıyorlar mücadele ediyorlar. Altyapımız, basketbol ailemiz ve basketbol sevgimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tüm Veli ve Sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bu sezon Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde forma giyecek kardeş sporcular şöyle:

"Dilara-Kağan Coşkun, Hakan-Batuhan Borlu, İlkay-İlkim Dursun, Elif-Bilge Özdemir, Beren-Emir Yazıcı, Alya-İbrahim Göktepe, Rıfat-Ceren Gölbaşı, Yağmur-Duru Aydın, Bilge-Tuğrul Seyfeli, Belinay-Yusuf Ekinci, Arda-Alper Karahan, Deniz-Metin Ay, Beren-Çağatay Yöndemli, Ege-Nil Gökşen, Cemil-Fatma Adıgüzel, Erdem-Eren Arıkan, Doruk-Zeynep Özcan, Zehra-Servetnur Özmen, Yusuf-İsmail Özmen, Fatmanur-Yahya Kanay, Ahmet-Ayşegül Kılıç." - KAYSERİ

Kardeşler Kulübü

Kardeşler Kulübü

Kardeşler Kulübü

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