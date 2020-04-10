Kardeşler harçlıklarını devlete bağışladı Ağrı'da Ecrin ile Muhammed Emir adlı kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri okul harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında devlete bağışladıAğrı merkez Gazi Mahallesi'nde ikamet Hamiyet ve Ramazan Baba çiftinin...

Ağrı'da Ecrin ile Muhammed Emir adlı kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri okul harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında devlete bağışladı

Ağrı merkez Gazi Mahallesi'nde ikamet Hamiyet ve Ramazan Baba çiftinin çocukları ilkokul öğrencisi Ecrin ile ortaokula giden ağabeyi Muhammet Emir, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye'nin korona virüs mücadelesine destek olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı "Biz bize yeteriz Turkiyem" kampanyasına bağışlamak istedi. Ancak korona virus salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkmaları yasak olan kardeşler, kumbaralarındaki paraları bağışlayabilmek için 155'i arayarak polislerden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Gazi Mahallesi'ndeki eve giderek hem kumbaraları teslim aldı hem de çocuklara duyarlı davranışlarından ötürü çeşitli hediyeler vererek kurallara uydukları içinde ayrıca teşekkür etti.

Kumbaralarındaki harçlıklarını kampanyaya bağışlanmak üzere polis amca ve ablalarınla teslim eden kardeşlerden Muhammed Emir, çok mutlu olduğunu dile getirerek korona virüs salgınından ülke olarak bir an önce kurtulma temennisinde bulundu. Minik Muhammed ayrıca kardeşi Ecrin ile birlikte herkesi evde kalmaya davet etti.

Polisler, kampanyaya bağışlanmak üzere kumbarayı Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanlığına götürerek görevlilere teslim etti. - AĞRI

Kaynak: İHA