Kardeşler Arasında Arazi Kavgası: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kozlucu Mahallesi'nde İbrahim (45) ile kardeşi Fethi A. (41) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Fethi A. ile İbrahim, eşi Nazlı ve oğlu Yusuf A. av tüfeğiyle yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri mahallede ve hastanede önlem aldı.