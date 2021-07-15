Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti
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Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti

Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

KARS'ta Şeker Zerda Taşdemir (18) ile kardeşi Fatma Taşdemir'in (16), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde işaret diliyle çektiği klip sosyal medyada ilgi gördü.

KARS'ta Şeker Zerda Taşdemir (18) ile kardeşi Fatma Taşdemir'in (16), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde işaret diliyle çektiği klip sosyal medyada ilgi gördü.

Akyaka ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Burhan Taşdemir'in kızları Şeker Zerda ile Fatma Taşdemir, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde şehitleri çektikleri kliple andı. Sanatçı Murat Evgin'e ait 'Her şehidin ardından bir türkü söyle' şarkısının işaret diliyle anlatıldığı ve darbe girişimi sırasında yaşananların fotoğraflarının yer aldığı klibi sosyal medyada da paylaşan kardeşler, şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere de şifa dilediklerini söyledi. 


Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti
Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti
Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti
Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok

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