Kardeşinin HES kodu ile otobüste yakalandı
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Kardeşinin HES kodu ile otobüste yakalandı

Kardeşinin HES kodu ile otobüste yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir yakınının korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında temaslı olarak karantinaya alınan kişi, kardeşinin HES kodu ile bindiği otobüste Eskişehir'de yakalandı.

Antalya'da bir yakınının korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında temaslı olarak karantinaya alınan kişi, kardeşinin HES kodu ile bindiği otobüste Eskişehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da korona virüs testi pozitif çıkan yakınına temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınan M.Y., Eskişehir'e gelmek için yolcu otobüsüne bindi. Eskişehir-Seyitgazi yolunda jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüste HES kodu uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada, kardeşinin HES kodu ile bilet alarak otobüse binen M.Y.'nin temaslı olduğu gerekçesiyle karantina kararının bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından otobüsten indirilen M.Y., 3 bin 469 lira para cezası yazıldıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kardeşinin HES kodu ile otobüste yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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